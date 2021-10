James Bonds mest legendariske biler

Noe som medvirket sterkt til at bilinteressen for alvor ble tent hos oss, var Lotus Esprit-en fra filmen «The spy who loved me» som kom i 1977. Som femåring var det helt magisk å kunne gjenskape hoppet fra filmen, ved å kjøre lekebilen ned i badekaret. Med et knappetrykk spratt det ut finner både foran og bak, akkurat «som i virkeligheten». Senere er det vel blitt kommentert at på lik linje med mange Lotuser fra den tiden, var heller ikke ubåt-versjonen vanntett. I undervannsscenene befant det seg to marinejegere inni bilen, som manøvrerte den foran kamera. For å få kjerra på land igjen, begravde produsenten et tau i sanden, og trakk den opp av sjøen. En kost montert midt under bilen feide sanden tilbake for å skjule sporet av tauet.