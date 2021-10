– Det er vel denne alle rikingene skal ha nå

– Hvis du ikke er glad i skjerm, så faller kanskje ikke denne i smak, sier Sæbø.

I tillegg trekker han frem bremsen, som ikke er helt god.

– Den kjennes i beste fall litt rar ut, spesielt hvis du skal kjøre aktivt. Da føler du virkelig at bilen er tung.

Blir EQS 580 4-Matic for tam kan du alltids åpne lommeboken for en Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. Her har AMG-avdelingen montert basskasser og trimmet elmotorene så de yter 560 kW med et tilhørende dreiemoment på 1.020 Nm.

RAKKER: AMG-avdelingen har piffet opp elmotorene i EQS og laget Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. Foto: Mercedes-AMG

Billigutgaven

Ser man litt frem og ønsker et rimeligere alternativ kommer også EQE, en krympet versjon av EQS, som fortsatt beholder mange av elementene i storebroren. Inntil 660 kilometer rekkevidde, 430 liter i bagasjerommet og bakhjulsdrift kan EQE 350 skilte med.

I Finansavisens bilpodcast, Mil etter mil – en podcast om bil, ble det nylig avslørt at EQE antas å koste rundt 600.000 kroner i Norge. Det amerikanske nettstedet Car and Driver estimerer på sin side en startpris i USA på 65.000 dollar, som tilsvarer om lag 557.000 kroner. Om en gjennomsnittlig avgift på nybilkjøp i USA trekkes ut, reduseres beløpet med ca. 4,87 prosent til omtrent 530.000 kroner.

En EQE-utgave med to motorer også er på vei. I tillegg loves det en høyytelsesversjon med rundt 680 hestekrefter.

LILLEBROR: Mercedes EQE blir hakket mindre enn EQS, men beholder mange av elementene fra storerbroren. Foto: Mercedes-Benz

Luksusutgaven

Blir EQE for billig og EQS for puslete kan du smøre deg med tålmodighet og krysse fingrene for at konseptet Mercedes-Maybach EQS SUV blir satt ut i live.

Her snakker vi ultimat luksus signert luksusmerket Maybach, innpakket i SUV-format, med muligheten for Executive Seats bak, samt en egen luksuspakke for sjåføren kalt «Chaffeur Package».

Mercedes-Maybach peker på kjernemarkedene som Kina, Russland, Sør-Korea, USA og Tyskland, i den rekkefølgen, men SUVen er fortsatt på konseptstadiet.