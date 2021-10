For første gang tilbyr BMW to forskjellige motoralternativer i denne klassen. Begge er ladbare og får firehjulsdrift, men toppmodellen har en ganske kraftig motorisering. I BMW 225e xDrive Active Tourer, et navn hentet fra forrige modell, leverer bensinmotoren 109 hestekrefter til forhjulene, mens elmotoren yter 109 hestekrefter til bakhjulene. Samlet motoreffekt i 225e xDrive Active Tourer er ifølge BMW på 245 hestekrefter (sic). Til sammenligning har dagens modell 225 hestekrefter.