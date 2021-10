Toyota forbereder seg på å selge åtte millioner elektrifiserte kjøretøy innen 2030. To millioner av dem skal bestå av batteridrevne elbiler og biler med hydrogen brenselceller. Det er med andre ord en stund til Toyota ser for seg at alle går for helelektriske alternativer, men at det går i full fart mot en elektrisk fremtid, kan japanerne neppe nekte for.