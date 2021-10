Da Audi stilte med firehjulstrekk forandret rallysporten seg for alltid. Den gangen var Quattro-systemet noe som umiddelbart gav store fordeler, sammenlignet med konkurrentenes bakhjulsdrift. Under middagen på kvelden forteller Blomquist om hvordan tilskuerne sto midt i veien når de kom flygende over bakketoppen, og hvor utrolig det var at de nesten aldri traff noen. Akkurat det med «nesten» trenger litt nærmere forklaring.