Hjuloppheng på nye R8 V10 performance RWD er spesielt utviklet for utgaven med bakjuksdrift og Audi lover at kjøresystemene skal tillate kontrollert sladding om sjåføren ønsker seg dette. Og det er ikke fullstendig unaturlig, med tanke på at 570 hestekrefter sendt mot bakhjulene alene, fra en selvpustende V10-er med dobbeltclutchkasse på syv trinn, er en solid pakke for entusiastene.