– Den er ikke bare stor, den er gigantisk

Tidligere denne uken ble kinesiske Hongqi E-HS9 lansert for norske motor-journalister, og skal leveres fra første kvartal 2022.

Her snakker vi et beist av en SUV med svært bagasjerom, plass til hele storfamilien og et lass med utstyr. Fra fanger til fanger måler kineseren 5,21 meter, som skyves fremover av 551 hestekrefter, og rekkevidden er på inntil 465 kilometer.

Hør denne ukens episode «Hongqi E-HS9 testet + bilprat med Christina Bu»:

Rimeligste modell med syv seter begynner på 619.990 kroner, mens testbilen Finansavisen rattet rundt i kostet 821.826 kroner med utstyr og vinterhjul.



Testbilen var blant annet utstyrt med elektriske seter, fire skjermer som styrer varme, massasje og kjøling av seter. I tillegg kan den skilte med Matrix-LED-lys og elektrisk justering av det meste.

– Bilen er ikke bare stor, den er gigantisk, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Den er like lang som en ny Range Rover med lang akselavstand, og 20 centimeter lengre enn en vanlig Range Rover, sier bilekspert og medprogramleder Marius Mørch Larsen.

Podcastgutta er fornøyd med at Hongqi ikke skjuler at de er en kinesisk produsent, blant annet gjennom flere merker og detaljer på E-HS9.

– Bilen har noe spesielt ved seg, mener Sæbø.

Hør denne ukens episode «Testet: BMW i4 M50, «ny» Audi med V10»: