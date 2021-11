Den helt elektriske Range Roveren kommer ikke før i 2024, men den nye modellen skal blant annet bli tilgjengelig som plugg-inn-hybrid. Batteriet oppgis å ha en brutto kapasitet på 38,2 kWh og 31,8 kWh netto. Sammen med en elmotor på 105 kW i girkassen skal det ifølge produsenten gi en anslått elektrisk rekkevidde på 100 km målt etter WLTP. Det tallet avventer endelig typegodkjenning men lover godt.

LUKSUS: Interiøret preges av luksus som nesten kan minne om det en finner om bord i Rolls-Royce Cullinan

Utvendig er det en del av proporsjonene til den nye Range Rover som minner om et annet britisk bilmerke med bokstavene RR. Særlig rett bakfra ligner den på Rolls-Royce Cullinan, med et temmelig flatt akterspeil, rammet av inn av smale lykter som er sorte når de ikke brukes. Bakluken kan selvsagt splittes, og den nederste lemmen skal nå tåle 350 kg og være utstyrt med skinnkledde campingstoler for de som frilynt krysser av i listen over tilvalg. Startprisen for utgaven med 3,0 liters dieselmotor på 250 hk i SE spesifikasjon er forresten 1.889.900 kroner, men det kan nok fort øke på for de eventyrlystne.

ALT DIGITALT: Store skjermer preger førermiljøet som hos de fleste andre. Alexa har visstnok tatt bolig i den som står montert midtskips, og skal ifølge produsenten forstå hva du mener.

Vader i bekken

Felgene til bilen på bildet er på hele 23 tommer, uten at de ser overdimensjonerte ut. Det gir en viss indikasjon på hvor stor bilen er, noe ingeniørene har tatt konsekvensen av. For første gang skal Range Rover komme med firehjulsstyring som standard, og under parkeringsmanøver bidrar bakhjulene med hele syv grader kontra, noe som senker svingradiusen til straks under 11 meter. I tillegg har de laget en app, som skal gi muligheten til å gå ut av bilen og så parkere den ved hjelp av telefonen.

De opplyser at fjæringen nå har fått dempere med doble ventiler, samt krengningsstabilisatorer med 1.400 Nm samlet effekt for å holde skuta på rett kjøl. Og dersom du tar snarveien over bekken på vei hjem, har de monterte sonar både foran og på sidespeilene som sjekker at dybden ikke overstiger maksgrensen på 90 cm.

KORT OG LANG: Fordelen med nokså rette paneler langs siden av bilen, er at den lange versjonen også ser temmelig bra ut.

Snau grill

Rett fra siden er designen selvsikker, med lange ubrutte flater og integrerte dørhåndtak. Det som på tidligere versjoner var lufteslisser foran på dørene, har nå blitt til noe som ligner et vertikalt metallbeslag. Fronten er ikke like vellykket, med en litt for liten grill på en så gedigen doning. Trenden med enorme griller har i enkelte tilfeller passert gjennom samtlige stadier av fornuft og kjørt videre over horisonten, men denne blir i minste laget. Det hjelper ikke at de har plassert en grill nummer to lengre ned, som i standard utførelse minner om åpningen der du putter inn billetten i et parkeringshus, og på SV-utgaven ligner en hval med tannregulering.

CAMPING: Ved å krysse av på rett plass følger det med campingstoler i skinn som brettes ut sammen med lemmen.

Syv seter

Men det er nok fort glemt når du først kommer deg på innsiden. Der venter digre lenestoler som i SV-utgaven kan justeres i 24 forskjellige retninger og by på mengder av massasjeprogrammer. Den som ikke finner seg til rette der sitter sannsynligvis feil vei. Baksetene har selvsagt eget kontrollpanel for å innta middagslur, arbeidsbord kalt «club-table» og et lite kjøleskap med rom for fire kalde forfriskninger. Mye av dette krever nok en fryktløs tilnærming til sluttfakturaen, men lekkert er det. En fordel med de store flatene langs siden av bilen er at versjonen med lang akselavstand også ser ganske bra ut. Der venter nok en nyvinning for Range Rover, nemlig en tredje seterad. Diverse elektromotorer skal flytte baksetene fremover for å lette adkomsten til bakerste rad, når samtlige syv seter tas i bruk. Vel på plass loves det godt med benplass for hele selskapet. Luften skal være av det friske slaget, og Range Rover er ikke snauere enn å slå fast at det nye filtreringssystemet også fanger opp og fjerner forekomster av koronaviruset.

LIGNER RR: Rett bakfra ligner hekken på nye Range Rover en god del på Rolls-Royce Cullinan.

Øredøvende stillhet

De store skjermene skal kunne kobles opp mot de aller meste av underholdning, men i tillegg til å fylle kabinen med musikk byr nye Range Rover på et ekstra støysvakt innemiljø. Mikrofoner inne i hjulhusene skal fange opp hva slags lyd dekkene lager når de treffer underlaget, og ved hjelp av samme teknologi som benyttes i støydempende hodetelefoner spilles motlyd av fra høyttalere inne i hodestøttene.

Stereoanlegget er av typen Meridian Signature, og byr på 1.600 watt med øredøvende stillhet. Dersom noen skulle ha sovnet underveis og må bæres i hus, er samtlige dører visstnok elektronisk styrt, med sensorer som skal hindre klemfare eller påkjørsler fra forbipasserende. Åpning og lukking skal kunne gjøres via skjermen på dashbordet. Et lignende system ble testet på Mercedes-Benz EQS, og det fungerte meget bra der.

LADBAR: Range Rover kommer nå som plugg-inn-hybrid, med anslått rekkevidde på 100 km elektrisk.

Tørst

De som hadde håpet på en helt elektrisk variant må altså vente litt lengre, men en plugg-inn-hybrid med 100 km rekkevidde gjør at de fleste kan kjøre elektrisk inne i byen. Versjonene med stikkontakt heter P440e og P510e, og tillegg kommer det mild-hybrid utgaver kalt P360 og P400 som går på bensin, samt dieselversjonene D250, D300 og D350. Den heftigste utgaven har de kalt P530, og der skal det befinne seg en V8-er med doble turboer. Ifølge pressemeldingen er den 17 % mer effektiv enn forrige Range Rover V8, men den er nok uansett ganske tørst.