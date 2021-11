Rallyutgaven har to elektromotorer på 300 kW hver. Brenselcellene er i stand til å generere 380 kW (510 HK), mens et 82 kWh buffer-batteri sørger for at det hele tiden er nok drivmoment. Toppfarten er i tråd med reglementet elektronisk begrenset til 140 km/t.