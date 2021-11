Volkswagen ID.5 med norske priser

Volkswagen åpner i dag for forhåndsbestilling av ID.5 og ID.5 GTX. De opplyser at prisen for ID.5 vil starte på 436.400 kroner, mens ID.5 GTX er satt til 482.900 kroner. Begge prisene er inkludert frakt og levering i Oslo. De regner med å få biler ut til forhandlerne på vårparten 2022, og at de første kundene vil kunne regne med levering på starten av sommeren.

LOVER MER: Etter hvert skal det også bli mulig å kjøpe tilleggsprodukter og tjenester fra skjermen i bilen, såkalt in-car-shop. Foto: Volkswagen

Ulike batteri

Begge modellene blir ifølge Volkswagen utstyrt med batteri på 77 kWh netto, men fordi de kommer fra to forskjellige leverandører vil det ta litt lengre tid å lade opp GTX. På spørsmål om hvorfor det benyttes to forskjellige batterier, svarer Volkswagen at de har litt ulike egenskaper, uten å gå nærmere inn på det. En forskjell ser ut til å påvirke rekkevidden, som oppgis til 513 km WLTP for ID.5 og 487 km WLTP for ID.5 GTX. Ladeeffekten oppgis til 135 kW for begge, noe som er økning på 10 kW sammelignet med ID.4. 135 kW skal visstnok være et gjennomsnitt, og de sier at enkelte kunder vil kunne oppleve å få høyere effekt av og til dersom forholdene ligger til rette.

LED: Begge modellene får LED-lys som standard både foran og bak, og GTX får i tillegg LED-matrix lys foran som standard. Foto: Volkswagen

Norske felger

Varmepumpe blir standard, og det samme gjelder 12-tommers skjerm inni bilen. Begge fra LED lykter både foran og bak, og GTX får LED Matrix frontlys som automatisk blender ned møtende biler. Forhandleren i Drammen er visstnok ekstra glad for å kunne tilby kundene bil med felger som heter nettopp «Drammen». ID.5 får 19-tommers «Hamar» felger, mens GTX blir levert med 20-tommers «Ystad».

ULIKE: Selv om begge bilene får 77 kWh batteri (netto), kommer de fra to forskjellige leverandører. Resultatet er blant annet litt lengre ladetid på GTX. Foto: Volkswagen

Skiller 20 km/t

Den største forskjellen mellom de to går på ytelse, der den billigste modellen stiller med 150 kW - tilsvarende 204 hk, og den dyreste med 220 kW - tilsvarende 299 hk. Dreiemomentet er det også stor forskjell på, med henholdsvis 310 og 460 Nm. 0-100 km/t skal være avklart på 8,4 sekunder i ID.5, mens GTX-utgaven greier samme øvelse på bare 6,3 sekunder. Det skiller også 20 km/t på toppfarten, med 160 og 180 km/t som maks hastighet. Strømforbruket skal ifølge produsenten ligge på 17 og 18 kWh pr. 100 kilometer.

KAN OPPGRADERES: Dersom du krysser av for Sport-pluss kan du sitte i disse setene, som visstnok skal være ekstra komfortable. Da vil nok prisen bli tilsvarende mindre komfortabel. Foto: Volkswagen

Null på taket

For de som gjerne drar tunge lass, vil GTX utmerke seg med 1.200 kg på henger, mens ID.5 kun kan ta 1.000. Her er det verdt å merke seg at Volvo C40 som ble testet for litt siden oppgav hele 1.800 kg hengervekt. Taklast er ifølge Volkswagen lik null, så skiene må du lempe inni. Heldigvis kan baksetene splittes 40-60.

NESTEN LIKE TØFFE: Begge modellen ser tøffe ut, men det finnes jo også konkurrenter fra samme konsern, blant annet Audi Q4 Sportback. Foto: Volkswagen

Skybasert

Dette blir ifølge Volkswagen den første modellen i Norge utstyrt med fungerende Car 2 X system. I praksis betyr det at bilen selv samler inn trafikkdata fra der du kjører, anonymiserer dem og laster de opp til en skybasert tjeneste. Andre biler med samme system kan så benytte all data som er samlet inn fra forskjellige biler, og aktivt bruke det til blant annet GPS-navigasjon, rutevalg for å unngå kø, samt å varsle om potensielt farlige situasjoner og ulykker lengre frem.

KUN KROK: Det vil være mulig å bestille tilhengerkrok som tilvalg, men last på taket utgår ifølge produsenten. Foto: Volkswagen

Litt kulere

I tillegg tilbys det flere forskjellige pakker for å gjøre turen mer komfortabel, og det skal blant annet være mulig å lære bilen å parkere selv i oppkjørselen, såfremt du bruker litt tid på å vise hvordan det skal gjøres. Såkalt AR - Augmented Reality - navigasjon er også tilgjengelig, og på de bilene vi har testet med det systemet fungerer det utmerket. ID.5 og ID.5 GTX er litt kulere, litt dyrere, og godt utstyrt. Så det blir en vurderingssak, hvorvidt du går for den kule Volkswagen, den kanskje enda kulere men dyrere Audi Q4 Sportback som i praksis er samme størrelse, eller den praktiske Skoda Enyaq. Sikkert er det i hvert fall at Volkswagen er flink til å tilby noe for enhver smak.

Teknisk: Volkswagen ID.5 / GTX

Motor: elmotor

effekt: 150 kW/310 Nm - 220 kW/460 Nm

Batteri: 77 kWh (begge)

Rekkevidde: 513 / 487 km WLTP

Ladeffekt: 11kW / 135 kW (begge)

5% - 80% på hurtiglader: 29 min / 36 min

0-100 km/t: 8,4 sek / 6,3 sek

Toppfart: 160 km/t - 180 km/t