Utgangspunktet for Ferrari BR20 er en GTC4Lusso med 6,3-liters V12 og firehjulsdrift og firehjulsstyring. Den modellen har nå gått ut av produksjon, i påvente av at også Ferrari lanserer SUV neste år. Ferrari er litt sparsomme med detaljene, men dersom motor og ytelser er uforandret bys det på 690 HK og 697 Nm.

I originalen gir det en akselerasjonstid på 3,4 sekunder fra 0 til 100 km/t og 335 km/t i toppfart. Hvis kunden først og fremst var ute etter å være raskeste i gata finnes det en rekke andre alternativer, så det gode muligheter for at tallene stemmer temmelig godt på spesialbygget.

LAG PÅ LAG: Hekken preges av designelementer i flere lag. Til sammen danner de så mange linjer og vinkler at totalinntrykket blir rotete. Foto: Ferrari

Når det kommer til designet har det aller meste blitt endret, og en kan bli sittende og lure på hvorfor. Til og med i Ferraris egen medfølgende pressemelding er det et aldri så lite hint av frustrasjon over prosessen de har gjennomført basert på kundens ønsker. Der skriver de at en praktisk talt uendelig liste av elementer er blitt designet spesifikt for denne modellen, blant annet frontlysene som nå er litt lavere enn de var i utgangspunktet.

FØRST UT: Et av de aller første prosjektene fra spesialavdelingen hos Ferrari var denne P540 Superfast Aperta. Utgangspunktet var 599GTB som ganske enkelt ser veldig mye bedre ut på alle måter. Foto: Ferrari

Enzo Ferrari hadde som prinsipp at bilenes utforming skulle være basert på funksjonaliteten. 250 GTO som har en lang rekke auksjonsrekorder under beltet er genial i all sin enkelhet, og en dyktig designer vil kunne tegne opp en gjenkjennelig silhuett av den med kun noen få streker.

Ifølge Ferrari skal BR20 vekke til live klassikere fra tidligere tider, og nevner blant annet 410 SA og 500 Superfast på listen over inspirasjonskilder. Åpningene på siden av hekken skal ligne på 500 GTB, noe som for så vidt stemmer, men det ser bedre ut på originalen.

BEDRE: Eric Claptons SP12 EC baserte seg på en 458 Italia, og siktet mot å hylle klassikeren 512 BB. Resultatet må sies å være en del bedre enn BR20 <strong>Foto: Ferrari</strong> (1 / 2) BEDRE: Eric Claptons SP12 EC baserte seg på en 458 Italia, og siktet mot å hylle klassikeren 512 BB. Resultatet må sies å være en del bedre enn BR20 Foto: Ferrari

Fronten til utgangspunktet GTC4Lusso er enkel, men allikevel elegant og akkurat passe aggressiv. Grillen på BR20 har fått noe som ligner på bøyler fra reguleringstannlegen festet til hver side, og i profil bærer den preg av en fisk som ikke greier å lukke munnen skikkelig.

Langs sidene er det limt på to digre hockey-køller av karbonfiber, og de spesiallagde felgene gir inntrykk av å ha blitt vridd rett før de størknet, slik at samtlige eiker ikke lenger peker mot sentrum. Bakparten og særlig hekken ser ut til å være et godt eksempel på at samtlige ideer brukes på den ferdige bilen. Hver for seg er det gode designelementer, men til sammen blir det så mye å følge med på at totalinntrykket blir rotete.

VELLYKKET: Enkelte av bilene fra Ferrari Special Project avdelingen blir svært vellykket, som denne Ferrari Omologato. Foto: Ferrari

Innvendig er antall seter redusert fra fire til to, og alt er kledd opp i mørkebrunt skinn med grove sømmer som gir følelsen av at eieren kommer til å sitte og kjøre inni en diger baseball-hanske. Det har sikkert kostet en solid slant, og eieren kommer garantert ikke til å møte noe lignende langs veien eller på neste treff.

Opphavet til navnet BR20 forblir like hemmelig som kundens identitet. Resultatet er uansett nøyaktig det en enkelt person ønsket seg av en Ferrari, og akkurat som med den kjøttfulle desserten i «Friends» finnes det en person som liker alle ingrediensene blandet sammen.