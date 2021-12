Eksosrørene formet som doble trapeser er ikke bare til pynt for å minne om gamle dager. BMW opplyser at Concept XM blir den kraftigste M-modellen de noen gang har produsert, med en kombinasjon av elektrisk fremdrift og en diger V8. Den samlede effekten oppgis til 750 hk og 1.000 Nm. Andre tall for ytelse må en vente litt lengre på, da det står «Concept» i navnet.