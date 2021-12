Formula E har neppe utspilt sin rolle som fanebærer, for å vise at elbiler også funker utmerket i motorsport. Selv om samtlige lag fortsatt stiller med samme grunnpakke av en bil, med identisk chassis og elektrodrivverk fra Spark Racing Technologies og like batteripakker fra Williams Advanced Engineering, ventes motoreffekten å øke. Fra dagens 200 kW til 220 kW, som tilsvarer en økning fra 272 til snaue 300 HK. Et eget «Attack Mode» øker effekten midlertidig til 340 HK (opp fra 320 HK), til kjappere forbikjøringer.