Toppfarten for den sivile utgaven er 160 kilometer i timen, men hvor kjapt den skal komme seg til 100 kilometer i timen, opplyser hverken Mercedes-Benz eller Opplysningsrådet for Veitrafikken. Fullastet med betjenter, våpen og utstyr er det lov å anta at de to nye elbilene ikke blir blant de kvikkeste i stallen, men så er det heller ikke noen selvfølgelighet at det er bilens viktigste egenskap.