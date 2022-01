Nio er ett av de nye og kinesiske bilmerkene som har etablert seg i Norge. Til forskjell fra andre elbilprodusenter satser imidlertid Nio på utbyttbare batterier, ikke bare lading.

Nå har Nio åpnet sin første stasjon for batteribytte. Sjekk videoen for å se hvordan et batteri på 100 kW blir byttet på bare fem minutter.