I andre land åpner Skoda for bestilling av RS-modellen umiddelbart, mens nordmenn kan velge mellom de forskjellige modellene når bestillingen åpner i april. Prisene på Skoda Enyaq Coupé iV er ikke kommunisert ennå, men siden søstermodellen VW ID.5 koster i underkant av 20.000 kroner mer enn en VW ID.4, og disse er såpass like sine Skoda-søsken, er det grunn til å anta at Skoda Enyaq Coupé iV vil starte på rett over 400.000 kroner.