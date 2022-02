Konkurrenten BMW i4 M50 med 544 hestekrefter koster fra 580.000 kroner, men nettstedet Car And Driver har tidligere omtalt at prisen vil starte på 70.000 dollar, som betyr at en ikke-AMG kan koste over 600.000 kroner i Norge. Det indikerer at AMG-variant blir enda dyrere og slik sett ikke umiddelbart sammenlignbar med BMW i4 M50, men snarere Porsche Taycan Sport og Cross Turismo.