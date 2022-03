Ford med bred batteri-strategi

Da internett var noe helt nytt og spennende skal visstnok sjefen i Microsoft Bill Gates ha uttalt at det nok ikke kom til å bli særlig populært. Det tok sin tid før det som hadde vært bransjens mammut innså at ny teknologi var i ferd med å endre hele markedet. I en parallell har det lenge virket som om to av de tradisjonelt største aktørene i bilbransjen, Ford og Toyota, har sittet på gjerdet for å se om denne elbil-greia går over.

2 milliarder dollar

Toyota viste nylig frem bZ4X som ble testet her for litt siden, uten å sprenge karakterskalaen. Ford har solgt bra med Mustang Mach-E og nå går de ganske mye bredere ut, med løfte om syv nye elbiler innen 2024. Blant nyhetene Ford bringer til bords finner vi en helelektrisk Puma, og en mellomstor crossover med fem seter som skal få 500 kilometer rekkevidde.

STØRRE BREDDE: Ford vil lansere syv nye elbiler innen 2024, hvorav tre blir av typen crossover i forskjellige størrelser. Ford Motor Company

Den lover de å avduke senere i år, og sette i produksjon i 2023 ved fabrikken i Køln. Der regner Ford med å investere to milliarder dollar i overgangen til elbil-produksjon.

Lyset slukket

I tillegg skal også komme en ny og ifølge produsenten sportslig elektrisk crossover i 2024. De medfølgende pressebildene er tatt uten at de slo på lyset, og følgelig er det ikke enormt mye informasjon å hente derfra. Men bilene ser ut til å være stilt opp i henhold til størrelse, og basert på det blir den sportslige elektriske crossover-en den største av de nye modellene.

INNE PÅ NOE: Ford har tydeligvis fått mersmak av Ford Mustang Mach-E, og lanserer nå flere nye elbiler. Vetle Granath Magelssen

Pen bukett

Varebilene Transit Custom og Courier vil også bli lansert som elbiler, og når Ford monterer seter inni og skjærer ut vinduer skifter de navn til Tourneo Custom og Courier, og slik får de til syv nye elbiler. Sammen med nevnte Mustang Mach-E og E-transit varebilen blir det en pen bukett tålmodige Ford-forhandlere kan by på.

En av de største

I tillegg til selve bilene, annonserer Ford at de jobber med et joint venture i Tyrkia, der de har planer om å bygge en av de største fabrikkene for elbil-batterier i Europa.

TO MILLIARDER: Ford regner med å investere to milliarder dollar i fabrikken i Køln, for å legge om til produksjon av elbiler. Ford Motor Company

Som forventet følger det med veldreide uttalelser fra toppsjefene i Europa og USA, om å ta vare på planeten samtidig som de møter kundenes behov. Målsettingen er ifølge dem å ha «karbonnøytral» drift innen 2035.