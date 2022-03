Rekordår for Bentley

2018 ble et veldig bratt år, med diverse problemer som ifølge tallene fra Bentley førte til et driftsresultat på minus 288 millioner euro. Misfornøyd mumling fra toppen av Volkswagen-gruppen om at alle selskapets merker måtte kunne vise positive bidrag gjorde ikke stemningen noe lysere.

STØ KURS: Administrerende direktør Adrian Hallmark har holdt stø kurs gjennom pandemien, og kan høste fruktene i form av økt salgsvolum og driftsresultat. Bentley Motors

Men Adrian Hallmark har styrt skuta med sikker hånd, og tallene for 2021 viser et overskudd på 389 millioner euro. Som alle gode lagledere passer han på å berømme de ansatte for suksessen.

Hedrer teamet

– Dette resultatet har vi oppnådd på tross av vedvarende økonomisk usikkerhet i verden. Dette er en stor prestasjon av alle her i Bentley Motors, og vi fortsetter den felles innsatsen i Beyond 100 programmet på vei mot elektrifisering av samtlige modeller og karbonnøytralitet innen 2030, skriver Hallmark i den medfølgende pressemeldingen.

Drømmefabrikk

Beyond 100 prosjektet innebærer en investering på tre milliarder euro ved fabrikken i Crew, noe som ifølge en tidligere presentasjon skal forvandle den til en «Drømmefabrikk».

STORE INVESTERINGER: Bentley regner med å investere tre milliarder euro i fabrikken i Crewe, for å omdanne den til en drømmefabrikk for elektriske modeller. Bentley Motors

Og ut av den drømmefabrikken er det meningen at det skal komme en ny elektrisk modell hvert år, fra 2025 til 2030. Akkurat som hos andre luksusmerker har SUV-en Bentayga vist seg å være taubåten som slepte merket ut av et hav av rødt blekk.

Beholder plassen

Styremedlem i Bentley Motors Jan-Henrik Lafrentz skriver følgende:

– Den sterke merkevaren har vært nøkkelen til Bentleys finansielle resultat i 2021, og nye modeller som Bentayga hybrid har bidratt sterkt til rekordresultatet på 389 millioner euro.

POPULÆR: Bentley Bentayga hybrid har blitt et populært tilskudd til porteføljen, som ifølge produsenten har bidratt vesentlig til det gode resultatet. Bentley Motors

Vi ser for oss at økt etterspørsel etter hybridmodeller sammen med investeringene i fabrikken vil sørge for at vi beholder plassen blant de ledende bærekraftige luksusmerkene.

Økt dekningsbidrag

Antall biler levert økte fra 11.206 i 2020 til 14.659 i 2021, og selv om det er et forsvinnende lite antall, er en vekst i salgsvolumet på 30 prosent midt i en pandemi virkelig noe å feire. Hver bil økte også dekningsbidraget med åtte prosent sammenlignet med 2020 ifølge Bentley, grunnet salg av et større antall spesialmodeller som Speed og Mulliner.

ORDRE PÅ BOK: Bentley regner med at også 2022 bli et godt år, og kan melde om rekordstor ordrereservere. Bentley Motors

2022 ser også svært lyst ut ifølge Bentley, med større ordrereserver enn noen gang. Det er godt å se at stolte og tradisjonsrike merker som Bentley holder stand, i en verden full av nye batteridrevne merker.