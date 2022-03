Du kjenner sikkert følelsen. Følelsen av at du virkelig gikk glipp av noe når du får se bilder fra et eller annet du så gjerne skulle vært med på. Du er ikke alene om du får den følelsen når du ser bildene fra St. Moritz siste helgen i februar. Vi var nok mange bilentusiaster som fikk den.

NYDELIG: Panini-samlingen hadde tatt ut sin juvel av en Maserati A6GCS/53 Pinin Farina Coupé, noe av det vakreste fra 1950-tallet undertegnede kan tenke seg. The ICE

Arrangementet The ICE er ikke helt nytt. Det gikk av stabelen første gang i 2019 uten noe offentlig kunngjøring, men de to seneste årene ble det selvsagt ikke noe av.

FARGESTERKE 70-TALL: Simon Kidston hadde tatt med en knall lilla Lamborghini Countach LP400. The ICE

Nå var imidlertid lysten så stor og muligheten der igjen, så 50 klassiske biler av høy klasse kom gjennom nåløyet til deltagelse i skjønnhetsbedømmelse og noen runder på isflaten.

Hvilken opplevelse det må ha været for deltagere og tilskuere å se og høre alt fra 1930-talls Maserati-racere til Horacio Pagani i sin Zonda HP Barchetta danse på glatta. Til sammen et 50-talls biler deltok, alle med historie.

EX-BONNIER: Joakim Bonnier er blant førerne som har hatt tjeneste bak rattet i denne meget originale Ferrari 250 GTO. The ICE

Kjendistungt

Eller hva sies om den mørkeblå Ferrari 250 GTO #4219 (verdens kanskje mest originale og med historie med Joakim Bonnier bak rattet), Michael Jacksons tidligere Ferrari Testarossa Spider, en original James Bond Aston Martin DB5, 1968 Lamborghini Miura fra åpningsscenen i The Italian Job. Du skjønner tegningen.

PÅSKESTEMNING: Med knall sol og en ”Giallo Fly”-farget Ferrari-racer fra 1950-tallet, kunne en fått påskestemning. The ICE

Neste gang..

For å sitere en av våre venner som hadde oppfattet hvor spesielt arrangementet kunne bli og tok turen: «Jeg har vært på et og annet eksklusivt bilarrangement rundt om på kloden, men dette var definitivt et av de mest spektakulære».

Hvis du lurer på hva det koster å se på, så var i hvert fall svaret ”gratis” i år.

ALPE-STORMER: Denne 1967 Morris Mini Cooper S har fortid som fabrikksracer med flere seire i ulike rally. The ICE

Det er kanskje ikke riktig å si at du lengter til vinteren når solen stiger høyere for hver dag og temperaturen innvarsler snarlig vår, men vi har i hvert fall merket oss datoen for neste års arrangement: 25. februar 2023. Her er noen bilder for å pirre reiselysten.