– Gen 3-bilene vil kunne regenerere strøm med fremhjulene, noe som vil gjøre de langt mer forutsigbare under bremsing, sier Buemi.

AVGJØRENDE: Forberedelsene som gjøres i depot kan vinne eller tape løpet, når marginene er små. Foto: Ragnvald Johansen

Han forklarer at dagens Gen 2 biler i utgangspunktet må sanke 30 % strøm mens de kjører, for å ha nok til å fullføre løpet. Derfor bremses bakhjulene ganske kraftig av regenerering, noe som gjør de ustabile ved inngang til sving.

For mye rett

Ifølge Nissan har Buemi tidligere sikret tre seiere på Le Mans, to i World Endurance, 13 Formula E løp pluss en sesong-seier. Med en slik liste i ryggsekken er det litt uklart hvorfor Nissan er såpass forsiktig med å spå at Champagnen vil flyte, men en av representantene forklarer i litt svevende formuleringer at denne banen har mange, lange, rette strekninger, og at de nok ville ha foretrukket en del flere svinger.

FLERE SVINGER: Det ble antydet at banen hadde litt for få svinger og for mange rette strekninger, noe som ikke var til fordel for team Nissan. Foto: Ragnvald Johansen

En lett omskrevet tolkning av det utsagnet, blir at de andre bilene klarer å dra i fra så lenge banen går rett frem.

600 innstillinger

75 prosent av Gen2-bilene er identiske, og de siste 25 er det opp til hvert enkelt team å konfigurere. Dessuten spiller programvare en avgjørende rolle. Rattet er utstyrt med en mengde forskjellige brytere, knapper og kontroller, som til sammen styrer over 600 parametere for hvordan bilen oppfører seg.

RASKE VALG: Rattet er utstyrt med en rekke knapper og brytere, som til sammen gjør det mulig å stille inn over 600 forskjellige parametere. Foto: Ragnvald Johansen

Midt på befinner deg seg en skjerm, og det kan visstnok bli ganske hektisk når sjåføren skal bla seg gjennom de forskjellige menyene, gjøre valg som endrer bilens oppførsel, og samtidig unngå å treffe konkurrentene eller betongblokkene langs banen.

INGEN DIREKTE KOBLING: I motsetning til Formel 1 har bilene ikke direkte data-link til teamet under løpet, så overføring skjer i depot. Foto: Ragnvald Johansen

I Formel E-racing er det ingen direkte overføring av data fra bilen til teamet mens løpet pågår, så alt av justeringer og tilbakemeldinger må formidles via radiosamband og stilles inn fortløpende.

Ustabil

Batteriet til samtlige biler er på 52 kWh, og produseres av McLaren Applied Technologies. Det skal bli interessant å se hvordan FIA håndterer at McLaren også stiller på startstreken, med en essensiell del produsert i samme fabrikk som bilen.

FOKUS PÅ SIKKERHET: Det fokuseres mye på sikkerhet under løpene, og flere sperrer skal hindre kontakt mellom publikum og bilene. Foto: Ragnvald Johansen

Det veier 385 kg, og totalvekten inkludert fører må minimum være 903 kg. Maksimal motoreffekt oppgis til 250 kW, tilsvarende 335 hk, hvorav 220 kW er tilgjengelig i race-modus. Maksimal regenerering er også 250 kW og altså på bakhjulene, noe som bidrar til å forklare den nevnte tendensen til å bli ustabil under bremsing.

MÅ HØSTE: Batteriet har i utgangspunktet for lite strøm til å kunne fullføre løpet, og det er derfor helt nødvendig for førerne å høste mer strøm ved hjelp av regenerering. Foto: Ragnvald Johansen

Toppfarten er 280 km/t, og 0-100 km/t oppgis til 2,8 sekunder. I motsetning til Formel 1 har teamene i Formel E kun anledning til å benytte en type dekk, Michelin Pilot Sport, samme om det regner eller ei.

Nærkontakt

Utgangspunktet for lørdagens løp blir ikke det beste, da Buemi mottar en straff under kvalifiseringen og må starte helt bakerst i feltet. Starten går, og det høres ut som om et lynnedslag har sendt hele trikkestallen til Oslo Sporveier av gårde i turbofart. Feltet klemmer seg gjennom de første kurvene, og det blir såpass trangt at en bit karbonfiber rives av og blir liggende på banen.

NÆRKONTAKT: Litt knuffing mellom bilene er ikke ukjent i Formel E, og denne biten ble liggende igjen etter at feltet passerte på første runde. Foto: Ragnvald Johansen

Bilene ligger svært tett, og det er ikke ukjent med litt nærkontakt. Like bak feltet kommer en Porsche Macan susende, og det er unektelig gledelig å høre et godt gammeldags motorbrøl i det den passerer.

BRØL: Veldig kjekt å høre brølet fra følgebilen, en Porsche Macan, som hang seg på feltet i bakkant på den første runden. Foto: Ragnvald Johansen

Heldigvis blir det ikke behov for legeteamet om bord, og de svinger av etter første runde.

McLaren og Maserati kommer

Buemi gjør sitt beste, og kjemper seg opp fra bakerste rekke til en 14-ende plass når målflagget passeres. Det er ikke dårlig blant 22 førere, men i henhold til det oppsatte programmet utgår beskuelse av seremonien på seierspallen. Det er Edoardo Mortara med team Rokit Venturi Racing i ryggen som kan sprette champagnen, kanskje ikke helt uventet siden det også var han som sikret seg pole position.

VINNER: Edoardo Mortara med team Rokit Venturi Racing tok pole position og pokalen i den syvende runden av Formel E. Foto: Ragnvald Johansen

Det er på tide å sette kursen hjemover, sammen med et imponerende stort folkehav som alle forsøker å sikre seg en taxi. Formel E har utviklet seg i størrelse og popularitet, og når Gen 3 bilene kommer i neste sesong dukker visstnok både McLaren og Maserati opp på startstreken. Det skal bli spennende å se hvordan Nissan i tiden fremover vil klare å kjempe mot strømmen av stadig flere høyt profilerte aktører.