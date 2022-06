Non-Fungible Token heter det på engelsk, uten at det gir stor mening. Kort fortalt er det digitale filer laget med blokkjeder, altså delbare databaser som ikke skal la seg hacke eller korrumpere.

Genesis

Pininfarina har slått seg på NFT-filer som er ulike tolkninger av det kjente bilkonseptet Modulo fra 1970. Salget av verkene fant sted i regi av auksjonshuset RM Sotheby’s i slutten av mai.

PININFARINA: I mai solgte RM Sotheby-s NFT-kunst, som tok utgangspunkt i konseptet Pininfarina Modulo fra 1970. Foto: Pininfarina

McLaren Special Operations lar nystartede MSO Lab lansere unike kunstverk, med ikoniske McLaren-modeller som tema. I NFT-verdenen er det nærmest forventet å være pompøs. Deres NFT-samling heter Genesis Collection. Hvordan de ser ut, er foreløpig ikke offentliggjort.

Hyundai var tidlig ute med sine 10.000 eksemplarer av «Shooting Stars», basert på den desentraliserte blokkjeden Ethereum. Formel 1-laget Mercedes-AMG Petronas fulgte opp med 11 NFT-kunstverk under løpet i Miami, samtlige signert multikunstneren Mad Dog Jones.

Ferrari og Fiat

Andre som prøver å ta steget inn i den nye verden, også kalt Meta-universet, er Lamborghini og Porsche, Ferrari og Fiat, samt mer obskure merker som Hispano-Suiza og ymse bilmuseum. Når alle hiver seg på, spørs det om alle blir tatt på alvor, og/eller kan øke NFT-enes verdi. Fellesnevneren later til å være at NFT-kunst er dårlig kamuflerte markedsføringsstunt. Se på oss, liksom. Vi er ungdommelige, vi forstår hvilken vei verden går. Men alt er ikke hype.

SELGES I JUNI: Hispano-Suiza har skapt 12 unike NFT-verker i samarbeid med Trillion Collection. Selges til høystbydende på Clubhouse 24. juni Foto: Hispano-Suiza

I februar kunngjorde Alfa Romeo at kjøpere av den nye SUV-en Tonale, vil få et NFT-sertifikat. Om du vil, kan NFT-en lagre informasjon om bilens kjørelengde og hvorvidt serviceintervallene er fulgt. Dermed kan man argumentere med at NFT-en øker bilens verdi på bruktbilmarkedet.