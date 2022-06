Du merker det også i Norge, hvor Cupra er det merket som prioriteres, med elektriske Born og hybriden Formentor, begge friske innslag i sine segmenter.

Sceneskifte

Det gir ikke høye odds å spå at denne utviklingen vil fortsette med stadig større tyngde etter å ha vært til stede på Terramar-showet, hvor «modermerket» ikke ble nevnt med et ord av Seat- og Cupra-sjef Wayne Griffits.

RIKTIGE VERDIER: Wayne Griffiths har vært Cupra-sjef siden starten, og sammen med resten av ledelsen er han veldig opptatt av at merket skal appellere til en langt yngre kundegruppe enn de tradisjonelle merkene. FOTO: IVAR ENGERUD

Allerede i 2025 er målet å levere 500.000 biler årlig, understøttet av en global satsing og tre viktige, nye modeller i tillegg til oppgradering av dagens portefølje: SUV-ene Terramar og Tavascan og «minicrossoveren» UrbanRebel.

Legg til opprettelsen av egen batteriproduksjon i Spania, og du skjønner at investeringene fort kan ligge over de ti milliarder euro som ble nevnt under presentasjonen.

ELEKTRISK SUV: Tavascan skal også på markedet i 2024, og siden den blir helelektrisk, blir det en veldig viktig modell for Cupra i Norge. FOTO: IVAR ENGERUD

Tavascan og Terramar

Tavascan ble vist som coupélignende SUV-konsept allerede i 2019, med to elmotorer og firehjulsdrift, en oppgitt totaleffekt på 306 hestekrefter og rekkevidde på 450 kilometer. Hva spesifikasjonene blir på produksjonsutgaven gjenstår å se. Men ut fra de korte glimtene vi fikk av en tilsynelatende produksjonsklar versjon vil den stå godt i det norske billandskapet når den skal komme i 2024.

NEPPE TIL NORGE: Terramar er en hybrid-SUV som kommer på markedet i 2024, og dermed sannsynligvis er lite aktuell å ta hit, uansett hvor fornøyd designsjef Jorge Diez er med den. FOTO: IVAR ENGERUD

Samme år skal SUVen Terramar komme, men den vil sannsynligvis ikke bli tatt til Norge, da den ikke er planlagt som en helelektrisk modell, men hybrid.

Rebellsymbolet

Den tredje modellen, UrbanRebel, er nok den med det aller største globale potensialet. En helelektrisk, liten og frekk bil på bare 4,03 meter. Bilen får fremhjulsdrift og bygges på Volkswagen-gruppens MEB-plattform for mindre kjøretøy. Den har en 226 hestekrefter sterk elektrisk motor som skal sende den fra 0 – 100 km/t på 6,9 sekunder og ha en rekkevidde opp til 440 kilometer.

REBELLEN: UrbanRebel blir utvilsomt et friskt innslag på bilmarkedet når den kommer, etter planen i 2025. FOTO: IVAR ENGERUD

Også den kom som konsept i 2019, og ambisjonen er å bringe mest mulig av konseptets friskhet og frekkhet til markedet når den kommer i 2025. UrbanRebel er designet og utviklet i Barcelona og er tøff så det holder, dog i et segment som er langt viktigere globalt enn lokalt her i Norge.

Store ord

Og den blir brukt for alt det er verd i kommunikasjonen mot nye, yngre målgrupper.

Presentasjonen fylles med et hav av buzzwords som skal karakterisere merkets verdier, eller like mye «stammen» som de velger å kalle kundene: «Følelsesladd design, provoserende, ukonvensjonell, sporty og dynamisk, sexy, oppsiktsvekkende, førerorientert, en ny helt for en ny tidsalder» og sist, men ikke minst et «kjøretøy som skal demokratisere bærekraftig urban mobilitet». Kanskje litt mye Møllers Tran?

LYS FREMTID: Produktsjef i Seat/Cupra hos importøren Harald A. Møller, Joachim Næss, lover mye spennende fra Cupra på det norske markedet fremover. FOTO: IVAR ENGERUD

Det er tydelig at Cupra har fått en rolle å være rebell også internt i Volkswagen-systemet, et element som skaper noe fra bunnen «uten byrdene fra fortiden».