En gang i det forrige årtusen var AMG et selvstendig selskap som tok for seg enkelte av de store modellene fra Mercedes-Benz, og gjorde dem sprekere og hardere i fjæringen. AMG har for lengst blitt hentet inn i varmen hos Mercedes, og blitt en del av selskapets front mot blant annet Porsche, M-modellene fra BMW og RS fra Audi. Men det finnes et annet selskap med enda større turboer og karbon-spoilere, kalt Brabus.