For ganske nøyaktig fire år siden deltok vi på en selsom seanse på Aker Brygge. Luksuselbilen Byton, med siktet finstilt rett mot Tesla, ble lansert for Norge.

Byton-bløffen

I sentrum for lanseringen for norsk presse og andre: Carsten Breitfeld. Tidligere BMW-topp og Byton-grunnlegger, styreformann og daglig leder – akkurat som en viss Mr. Musk.

Det gikk ikke lenge før meldingene kom om at de hadde 14.000 på «venteliste». I Norge. Hvis ikke det skulle påkalle en viss skepsis, så kunne ingenting gjøre det, men det var på en tid da «alle» sto på venteliste for både det ene og det andre. Noen Byton på norske skilt har vi aldri sett.

Kundene forduftet

Og Breitfeld har for lengst hoppet av det som var igjen av Byton-skuta og over til sjefsrollen hos Faraday Future høsten 2019. Også de et selskap med stadig voksende bestillinger og mange kunder i kø for å få bilen de har bestilt.

TROLLMANN? Kan Carsten Breitfeld trekke flere kaniner ut av hatten og redde Faraday Future? Foto: Ivar Engerud

Allerede i 2017 skulle de visst ha over 64.000 depositum inne, men i fjor var visst dette nede mot 14.000, alt ifølge selskapet selv og deres leder. Produksjonsproblemer og pandemi ble brukt som årsak for bortfallet av 50.000 kunder. Men det amerikanske børstilsynet var ikke fornøyd og forlangte innsyn.

Et innsyn som, når all luft var tappet ut, viste at FF hadde 401 bestillinger. Ikke rart pengene renner ut av selskapet og mer enn én investor er betenkt.