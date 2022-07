Toyota Crown debuterte i Japan i 1955, og siden den gang har det blitt hele 15 generasjoner i hjemlandet. Av og til har modellen også nådd det norske markedet, men nå er det en stund siden sist.

Tre karosserityper

Crown har alltid vært Toyotas fremste modell og ofte lanseringsplattform for ny teknologi hjemme i Japan. Kort og godt den nærmeste modellen til Lexus, uten å være det.

Den 16. generasjon Crown lanseres i tre karosserityper, som stasjonsvogn, SUV og en relativt høyreist firedørs sedan med crossoverlinjer. Den sistnevnte, og mest spesielle, er den som skal salges i USA. Her vil den på mange måter avløse den tidligere Avalon-modellen.

Uaktuell i Norge

Sjansen for at vi får se en ny Toyota Crown crossover på norske skilter er nærmest minimal. Både karosseritypen og den hybride drivlinjen gjør den nærmest uaktuell å selge her hjemme. Den må nok i så fall tas hjem direkte av en ihuga Crown-entusiast som også har sansen for nyheter, og dem har vi ikke møtte mange av.