Det går ikke alltid like fort hos Tesla. Det er om lag halvannet år siden Tesla første gang meldte om at enda en facelift av Model S var på vei. Toppmodellen fikk navnet Plaid (uttales «plæd») og leveringen startet i USA for rett over et år siden. Nå er endelig Tesla Model S Plaid og Model X Plaid på vei til Norge, men billig blir de definitivt ikke.