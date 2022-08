Ineos Grenadier: Pubsamtalen som ble til en bil

Hva skjer når cover-bandet som hyller musikalske legender begynner å låte såpass bra, at folk kjøper billett for å høre på dem fremfor originalen? Giganter som Rolling Stones lar seg nok ikke affisere av Strollin’ Bones, selv om Charlie Watts ikke lenger er blant oss. Men cover-band har mulighet til å eksperimentere med lydbildet på måter fans av den opprinnelige besetningen neppe vil sette pris på. Og det er nettopp det Ineos har gjort med deres firehjulstrekker Grenadier.

Sixpence og knickers

Noen selskaper, som for eksempel Land Rover, kan trekke lange historiske linjer tilbake til den dagen i 1947 da Maurice Wilks tegnet den første skissen i sanden ved Red Wharf Bay.

FOR BØNDER: Ineos Grenadier skal være satt opp med komfort for de som tilbringer dagene på humpete landeveier. INEOS Automotive

Ineos Automotive ble stiftet i 2017 og har derfor ikke en like rikholdig katalog med gamle sort-hvitt bilder av folk i knickers og sixpence som utforsker jungelen. Men styreformann Jim Ratcliffe har klart å hekle sammen litt britisk kultur til et slags bakteppe, ved å kalle bilen Ineos Grenadier, oppkalt etter puben der beslutningen om å bygge bil visstnok ble tatt.

Bygget på kjemikalier

Det låter kanskje litt for beleilig at beslutningen om å starte en ny bilprodusent med blanke ark ble tatt over en pint i en britisk pub, men det gjelder å bygge historikk fra dag én.

HEST: Ineos Grenadier skal klare 3,5 tonn på henger med bremser, og da får med i hvert fall en Fjording. INEOS Automotive

Et gammelt munnhell vil ha det til at den enkleste måten å bli millionær på i bilbransjen er å starte som milliardær, og der har heldigvis Ratcliffe gode forutsetninger. Etter mange år i kjemikalie-bransjen har han vist store nok finansiell muskler til å kjøpe en moderne fabrikk Mercedes-Benz plutselig fant ut at de ikke hadde behov for.

Saksøkt av Land Rover

Det er ikke helt tilfeldig at Land Rover triller inn i andre avsnitt, og blir stående som en firehjulsdrevet elefant i rommet.

SAKSØKT: Land Rover mente at Ineos Grenadier ligner for mye på Defender, men fikk ikke medhold i retten. INEOS Automotive

Hvis du tar en kikk på bildene av Ineos Grenadier er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor Land Rover saksøkte Ineos for å ha stjålet designet til deres Defender, selv om den var på vei til å bli erstattet av en helt ny modell som både klarer utslippskravene og kan kjøres uten å lene armen ut av vinduet.

Tomrom

I et av de mange videoklippene Ineos Automotive har lagt ut på hjemmesiden blir Ratcliffe intervjuet av den tidligere dyrlegen Mark Evans - nå TV-personlighet og generell bilentusiast - om hva som var den primære inspirasjonen for å lage Ineos Grenadier.

80 CENTIMETER: Ineos Grenadier oppgis å ha en vadedybde på hele 80 centimeter. INEOS Automotive

Uten å nevne Land Rover Defender direkte greier de to i felleskap å formidle at den legendariske briten etterlater et tomrom i markedet, som ikke fylles av dagens luksuriøse SUV-er. Men det er ikke dermed sagt at herr Ratcliffe ikke setter pris på litt komfort i felt.

Traktor

Etter å ha brukt tre år på å utvikle stigerammen, sparte de ganske mye tid å kjøpe drivlinjen komplett fra BMW. Under panseret står det en treliters strak sekser koblet til åtte-trinns automat fra ZF, og du kan velge mellom bensin eller diesel.

STRAKS SEKSER: Ineos Grenadier kommer utstyrt med strak sekser fra BMW, enten med diesel eller BMW og åtte-trinns automatkasse med lavserie. INEOS Automotive

Testsjåfør Mark Cullum oppsummerer hvorfor sekserne fra BMW er et godt valg.

– Du trenger ikke tusenvis av hestekrefter som i en Bugatti for å kjøre offroad. Det du trenger er dreiemomentet til en traktor.

Bensinmotoren leverer ifølge data-arket 286 hk og 450 Nm, mens dieselen yter 249 hk og 550 Nm, sistnevnte fra 1.250 omdreininger.

Tjukke fingre

Girspaken til automatkassen er velkjent for de som har sittet i en BMW av nyere dato, og kan overstyres ved å vippe den frem og tilbake. I tillegg er Ineos Grenadier utstyrt med en egen spak for å velge mellom høy og lav-serie.

KNAPPER I TAKET: Designeren innrømmer at noe av årsaken til plasseringen av knapper i taket, er at det føles litt som å være kaptein på et fly. INEOS Automotive

Midtkonsollen er full av store knapper det skal gå an å betjene med tjukke fingre ikledd hansker, og skjermen på toppen kan ifølge produsenten vise det du måtte ønske, blant annet navigasjon speilet fra telefonen. Og oppe i taket har de plassert alle godsakene som blant annet låser differensialene og skal sørge for fremkommelighet der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Tre sauer i bredden

Interiøret treffer en god balanse mellom en svært så seriøs offroader, komfort i form av seter fra Recaro, automatgir, og muligheten til å spyle ut av bilen dersom alt er bare gjørme og gørr etter dagens utflukt.

TRE SAUER: Ifølge test-sjåføren Mark Callum går det tre sauer i bredden inni bagasjerommet. INEOS Automotive

På spørsmål fra Evans om hvor mange sauer det går inn i bagasjerommet svarer Cullum i fullt alvor:

– En i lengden, tre i bredden.

I skrivende stund er Ineos på turné i forskjellige markeder for å lodde stemningen og ta opp bestillinger. Hedin Mobility Group AB representerer Ineos Grenadier i de nordiske markedene, og opplyser at de første kundene vil kunne forvente levering fra høsten av 2022. Norske priser er foreløpig ikke kjent, men i England oppgis det at de to best utstyrte versjonene koster 59.000 GPB som på dagens kurs blir omtrent 710.000 kroner før skatter og avgifter.