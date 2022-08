TT1 ble bygd for å delta i Isle of Man TT (Tourist Trophy) i 1922, men forsinkelser gjorde at den først sto ferdig til debuten i Frankrike i juli samme år. Under panseret sitter det en firesylinder med et slagvolum på 1.486 kubikkcentimeter. Effekten er rundt 55 HK ved 4.200 omdreininger. Egenvekten er 750 kilo, som er 45 kilo lettere enn årets hypermoderne Formel 1-bil AMR22.