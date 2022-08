Sportsbilen Polestar 6 får en ytelse på opptil 650 kW eller 884 hestekrefter og 900 Nm i dreiemoment. Bilen får to motorer, firehjulstrekk og en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,2 sekunder. Toppfarten oppgis til 250 kilometer i timen, noe som vil gå dramatisk ut over rekkevidden, som for øvrig ikke er oppgitt.