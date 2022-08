Utviklingen av EV9 har pågått i snaue fire år og konseptbilen ble vist i november i fjor. Nå gjennomgår bilen tøffe tester over hele verden og skal vises i produksjonsform i første kvartal 2023. Lanseringen av bilen vil skje senere på året, slik at den siste delen av prisen vil få 25 prosent moms. Hva prisen blir er heller ikke oppgitt, men toppmodellen vil trolig koste godt over 700.000 kroner, noe som betyr over 50.000 kroner i moms i tillegg.