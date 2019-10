Test: Rolls-Royce Cullinan gir deg mye av alt. Noe annet ville skuffet dypt

Plattformen, som hovent (og herlig) nok kalles Architecture of Luxury, deles med Phantom og er ifølge ingeniørene særegent for Rolls-Royce. Kameraene leser veibanen og forbereder understellet på kommende ujevnheter.

Eier du en Rolls-Royce Cullinan kan du ikke la din fremferd affiseres av fellesskapets dårlige veier. Og doble, aktive krengningsstabilisatorer hjelper systemet i svingene, mens svingbare hjul på bakakselen gjør at bilen oppleves forholdsvis agil.

På presselanseringer av nye biler generelt, skryter ingeniører og markedsfolk alltid av vektbesparelse på noen kilo her og der. Det betyr lavere forbruk og mindre utslipp. Men hos Rolls-Royce er det annerledes.

En frykt kunne vært at bilen delte mye med BMW, men det er ikke tilfellet. Multimediasystemet er i struktur og logikk det elementet som er nærmest en 7-serie, men knapper og detaljer er unikt for Rolls-Royce. Slik skal det også være når prisen er så høy. (1 / 5)

Her beklages ikke Cullinan marktrykk på freidige 2,66 tonn før utstyr. Det trekkes frem som et kjøpsargument at det i løpet av bilens utvikling er addert over 100 kilo med lydisolering. Glasset er det tykkeste du får i noen SUV på marked, vises det til. Dette er uvanlig kost, selv for en luksusbil.

Alt dette gjør Cullinan svært stillegående. Så stillegående at bilen kan smykke seg med tittelen «verdens mest stillegående SUV». Den er definitivt i en egen liga.

Også Cullinans interiørfinish er klatret til et nivå ingen SUV noen gang har vært på tidligere. Det inkluderer Lamborghini Urus, Bentley Bentayga og den nærmest folkelige Porsche Cayenne Turbo med alle de utvidede skinnpakkene tyskerne kan klare å kaste inn.

Nei, i Cullinan er alt bare bedre. Treverket du står fritt til å velge – matt eller blankt – er eksepsjonelt vakkert utført. Det er besnærende pertentlig satt sammen av mange små biter og 18 kuer går med når det tykke skinnet skal sys sammen til ett av verdens beste bilinteriører. Krommen er så elegant at gledestårene presser seg på.

Det eneste kritikkverdige må være at Phantom er enda bedre. Cullinan må i så måte ikke forveksles med toppmodellen, men for mange vil SUV-en være minst like ettertraktet.

En dypere forståelse

Torsten Müller-Ötvös har sittet i Rolls-Royce’ direktørstol i litt over åtte år. Han er like britisk som en Messerschmitt, men viser samtidig en tilsynelatende genuin entusiasme for det anglofile.

Han elsker å prate om bilene fabrikken i Goodwood sender ut, og han er tydelig på hvorfor verden behøver en Rolls-Royce-SUV.

TYSKER BAK SPAKENE: BMW-veteranen Torsten Müller-Ötvös har vært sjef hos Rolls-Royce i åtte år. Han tror nye Cullinan kan bli bilmerkets mest populære modell, men med begrenset produksjon kan ventelisten bli lang. Allerede er bilen utsolgt frem til 2020.

– Kundene krevde bilen, sier han avslappet.

Og er det noe Rolls-Royce er vant med, så er det å lytte til kundene, eller ultra high net worth individuals, som Müller-Ötvös kaller dem. Mange krever spesialtilpasning av bilene sine, men etter hvert økte SUV-etterspørselen til et nivå hvor Rolls-Royce ikke lenger kunne sitte stille.

Müller-Ötvös forteller at kundene har mange biler fra før, men at de virkelig ønsket seg en superluksuriøs bil de kunne kjøre selv. Og de ville ha en bil med substans og pondus. En bil som lar omgivelsene forstå at det ikke er noen hvem som helst i en Bentlety Bentayga som kommer rullende.

Men én retningsledende trend fant Müller-Ötvös og hans team ut om kundene, mens de jobbet frem Cullinan-konseptet.

– De eier alle sammen Range Rovere, sier den tyske direktøren og ler.

Range Roveren står støtt blant verdens absolutt rikeste, og det er denne Cullinan er ment å akkompagnere.

For i motsetning til de øvrige firedørsbilene fra Rolls-Royce, er den klare tilbakemeldingen fra kjøperne at Cullinan er for å kjøres, ikke bli kjørt i. Den må være brukervennlig og lettkjørt, mener Müller-Ötvös.

Opp, opp, opp

For å vise at Cullinan duger til andre oppgaver enn bare å demonstrere ekstrem rikdom, har Rolls-Royce lagt opp til kjøring i USAs bratteste slalåmbakke. Foten av bakken skråner ned mot Jackson Hole.

– Jeg så Harrison Ford i en Aston Martin Rapide her for noen dager siden. Han er her ganske ofte, kommer det bakfra.