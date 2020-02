Har solgt Bentley for 60 millioner

– Vi er som alle andre prisgitt avgifter. Akkurat nå er det gunstig med ladbare hybrider. Da vi så at de skulle lansere SUV med ladbar drivlinje så var det en mulighet.

Det er i dagens episode av Finansavisens podcast «Mil etter mil - en podcast om bil» at Gottschalk forteller om salgstallene. Den Nils Tronrud-eide forhandleren av Bentley åpnet i fjor sommer, med Gottschalk som sjef.

Du kan høre episoden her: (Saken fortsetter under)

Det har ikke rullet fryktelig mange av de britiske luksusbilene ut på norske veier, men det endret seg i fjor. Offisiell forhandler og en ladbar SUV ga nordmenn for alvor smak på luksusbilene.

– Nedslagsfeltet på Bentley-kunder er bredere enn det jeg kanskje antok før vi begynte, forklarer han.

Billigst, men over 2 mill.

Nå forteller Gottschalk at det i 2019 ble bestilt 20 nye biler, hvor de billigste begynner på 2,3 millioner, før utstyr.

I tillegg er det solgt seks nyere brukte Bentleyer. Foreløpig er de lokalisert i annen etasje på Jaguar og Land Rover-forhandleren Motorpool, men i løpet av året skal de flytte inn i egne lokaler på Billingstad. Det håper Gottschalk vil hjelpe på merkevarebyggingen av forhandleren.

NYESTE MODELL: Bentley Flying Spur er en sedan fra det britiske bilmerket. Bilen har en tolvsylindret bensinmotor på 635 hestekrefter. Foto: Håkon Sæbø

Gottschalk bekrefter at de på et halvår rakk å omsette biler for rundt 40 millioner kroner. I dag og i morgen holder Gottschalk åpent for å vise frem merkets nyeste modell, Flying Spur, med en startpris på 3,95 millioner kroner. Han har samtidig satt seg som mål å selge 40 Bentleyer i løpet av 2020, og anslår en omsetning over 100 millioner kroner.

– Hvis du ser på segmentet så tror jeg vi skal gjøre oss bemerket med bilen. Vært god interesse i forkant og vi har allerede solgt en bil. Og det er flere på trappene, forklarer Gottschalk i podcasten.

Hør også disse episodene av Mil etter mil - en podcast om bil:

Produsent for podcasten er Karoline Elgesem.