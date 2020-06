Vårslipp for Ferrari 308 GTB

På parkeringsplassen ved Furuly Spiseri i Hvittingfoss, står det noen karer i MC-klær og spiser is. De kikker med litt spente blikk på den røde Ferrari-en som går på tomgang like ved. Bilen ble bygget på midten av 80-tallet, med slanke og spenstige linjer. Døråpningen er lang og smal, taket er lavt og et ekstra kneledd hadde kommet godt med for å lirke benene under rattet. Men så ramler alt på plass, og døren kan smekkes igjen.