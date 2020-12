Rekkevidden bør holde for de fleste om sommeren, mens ytelsene er svakest blant aktørene i vår kåring. Om det spiller så stor rolle for kjøperne, er ikke sikkert for bilen suser greit avsted på tross av litt beskjeden motoreffekt. Interiøret i GT-versjonen fremstår påkostet med både skinn og alcantara, uten for mye hardplast, som unektelig trekker inntrykket opp.