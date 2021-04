Polestar-sjefen: – Vi har ikke peiling

– Selv om de fleste av dagens elbilkunder ikke nødvendigvis kjøper nullutslippsbiler av miljøhensyn, er folks samvittighet i forhold til miljøet i endring. Det er et økt fokus på at hverken fossilbiler eller billig kjøtt er bærekraftig, spesielt i den yngre delen av befolkningen. Dette er viktig for alle bilprodusenter, noe man også tydelig ser på det endrete fokuset hos alle de store tyske bilprodusentene de siste to årene, konstaterer han.