Kjør biler med over 600 hestekrefter: Så mye koster en drømmedag på bane

Stenknuseren fra Stjørdal er slett ikke den eneste gjesten på Rudskogen. Over 150 personer har vært innom arrangementet BMW kaller «M Town», der konseptet er at man får utdelt et pass hvor hver kjøreøvelse belønnes med et stempel. «BMW M Town» er ikke et fysisk sted, men en filosofi om at fart og spenning er lov under trygge rammer, og derfor skal det tilkomme elektriske biler, lover kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.