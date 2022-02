Kong Haakon skiftet imidlertid ikke bil i tide og utide, så de to Minervaene fikk gjøre tjeneste helt frem til godt utpå 1920-tallet. Da kom en ny Minerva inn som A-1 for et par år, før det ble Lincoln som overtok rollen som førstevalg hos kongen frem til Den andre verdenskrig og flukten gjennom Norge videre over til England. I hvert fall to av Kongehusets biler ble stående i Stockholm under krigen.