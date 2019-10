Test av Porsche Taycan: Et skikkelig elektrosjokk

• Porsche Taycan er utstyrt med to girkasser. Foran er det en utveksling, mens girkassen bak har to utvekslinger, 16:1 og 8.05:1. Det er også her den kraftigste elmotoren sitter. Kjører du i kjøreprogrammene Range eller Normal, vil 2. gir primært brukes. Påkaller du full akselerasjon vil bilen hoppe ned i 1. gir om hastigheten er lav nok.Går du til programmene Sport eller Sport Pluss vil bilen velge 1. gir straks det er mulig.

• Uansett vil Taycan gire opp til 2. gir rundt 80 km/t. Du kjenner et markant dunk i drivlinjen, og Taycan-prosjektleder Stefan Weckbach innrømmer at girskiftet i en PDK-girkasse oppleves som mindre påfallende.

• Ved å bruke to gir i den bakre girkassen oppnås både god effektivitet, kraftig akselerasjon og høy toppfart, mener Porsche.

• Til 1. gir har Porsche valgt et planetgir, mens 2. gir, som Taycan vil bruke mest, er det et mer effektivt rettskårent gir.

• Utvekslingene skiftes via en oljekjølt våtclutchpakke og en dog clutch, hvor sistnevnte ikke er helt ulik det man finner i en vanlig girkasse. Både indre og ytre planet sitter inni clutchpakken, men det er bare en mekanisk skiftemekanisme til de to girene, nøytal og reversj. Derfor kan du som eier kjenne at bilen skifter gir. Det oppleves litt mekanisk, men er også fascinerende.

• Girkassen er koblet til en differensialbrems (LSD) med torque vectoring så motorens dreiemoment kan distribueres aktivt.

• Porsche har denne gangen valgt å ikke gå for to elmotorer, som kunne erstattet behovet for for differensialen, men Stefan Weckbach peker på at det kan være en mulighet i fremtiden.

• Girkassen foran har en reduksjon på 8.05, i likhet med 2.gir i girkassen bak. Foran er det ingen clutch til å åpne, så motoren foran vil alltid være elektromekanisk tilkoblet resten av drivlinjen.