Test: Toyota GT-86 mot Subaru BRZ

Sportssetene og rattet lar seg justere til en flott sittstilling, mens sidestøtten for hofter og rygg er slik du ønsker den skal være.

Baksetene er mest som nødseter å regne, hvert fall for voksne. Bagasjerommet er heller ikke noe å skryte av, men har er da heller ikke lastekapasiteten vært et sentralt tema for hverken ingeniørene eller designerne.

De har beholdt fokuset på kjøregleden og den har de heldigvis bevart.

Hvilken bil du så velger avgjøres av forhold til forhandleren og følelsen for merkene, for bilene er praktisk talt klin like, slik prisen også er. Lykkelig blir du uansett.