Test: Ford Focus RS møter Porsche 718 til duell

Et godt spørsmål

Noen sommerdager etter at Forden er hentet, skal dens motstander komme på plass.

En Porsche 718 Cayman S.

Hvordan kan så en Ford og en Porsche sammenlignes, lurer du. Det er et betimelig spørsmål. Ford Focus RS – med sin buldrende eksoslyd, vulgære utforming og infernalske farge – er selve definisjonen på et ukultivert fremkomstmiddel.

Ford Focus RS – med sin buldrende eksoslyd, vulgære utforming og infernalske farge – er selve definisjonen på et ukultivert fremkomstmiddel.

Det kan argumenteres for at en Porsche Cayman S heller ikke er det intellektuelle menneskets foretrukne bil, men satt opp mot Fordens nær smakløse framtoning virker den subtil. Kul. Avslappet.

For utenforstående, de som beklager dens tilstedeværelse, er Focus RS en idiotisk gjenstand ingen har reell bruk for. Det er en bil du føler deg litt dum i, enten du må kjøre til en begravelse eller la en kollega sitte på til et møte.

For utenforstående, de som beklager dens tilstedeværelse, er Focus RS en idiotisk gjenstand ingen har reell bruk for.

Det blir som å kle på seg en stripete dress fra Moods of Norway med merkelappen på ermet fremdeles sittende på. Det eneste som kan forverre situasjonen er sko med firkanttupp og en glinsende skjorte med litt for mange åpne knapper. I bilverden kan det oversettes til en enda større spoiler, noe du heldigvis slipper denne gangen.

Du får ikke tilsnakk – så håpløs er ikke Focus RS. Men bak ryggen din hviskes og tiskes det. Ford Focus RS er en bil du må omfavne fullstendig – stupe inn i

– skal du først ha en.

SER HEFTIG UT: Ford Focus RS er en bil som skriker høyt. Og det kan ganske mange like. Foto: Håkon Sæbø

Elsk den

Gjør du det – elsker den for det simple, nesten lavpannede den representerer – vil du merke at det bakenforliggende er langt mer sofistikert. Focus RS er den usjenert klovnen med blå nese, men også med en vellykket doktorgradsdisputas i bakhånd.

Motoren på 2,3 liter yter kapable 350 hestekrefter. Det er et fint tall, men mer vesentlig er måten det firesylindrede kraftverket leverer effekten på. Motoren er et mesterverk.

Den manuelle girkassen er minst like god. Kastene er korte, presise og fornøyelige. Uansett turtall er akselerasjonen gledelig, og i svingene er Focus RS så fokusert at du vanskelig kan se for deg noe morsommere. Det låter kanskje urimelig å hevde, men underholdningsfaktoren er på høyde med de beste. Også Porsche Cayman S.

Ford Focus RS mener alvor. Her er knappen som bestemmer hvor fort det skal gå og hvor mye det skal smelle i eksosen. (1 / 3)

Alvor

Når du seiler ned i en lav Porsche forstår du hvorfor alle går rundt og fabulerer om disse bilene. Du tar inn over deg at han litt irriterende fyren du en gang møtte på fest, som ikke klarte å snakke om noe annet enn det tyske bilmerkets fortreffelighet, egentlig hadde rett i mye av det nærmest fundamentalistiske som fremkom.

Porsche 718 Cayman S Motor 2,5 B4, turbo Hk/kW/Nm 350/257/420 0-100 km/t 4,2 sekunder Toppfart 285 km/t Egenvekt 1.385 kg L/B/H 438/180/129 Forbruk 0,73 l/mil CO2-utslipp 167 g/km Bagasjerom 150+275 liter *Uten fører Priser: Rimeligste modell 752.900 kroner Denne modellen 906.900 kroner Testbilen 1.239.000 kroner Gjennomsnittsscore 9/10 Porsche Cayman S er på mange måter den perfekte sportsbilen. Denne er det lite å utsette på.

Porsche Cayman S er på mange måter den perfekte sportsbilen. Denne er det lite å utsette på.

Både BMW, Audi og Mercedes-Benz har forsøkt å gjenskape følelsen du får av å finne deg til rette i en av Zuffenhausens maktdemonstrasjoner, men det skal vise seg å være svært vanskelig.

«Bare en Porsche er en Porsche», sies det. «Du må oppleve det». For noen sitter det langt inne å erkjenne dette, men det har en viss sannhet i seg.