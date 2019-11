Test: Peugeot e-208 frister med elektrisk alternativ

Tom tønne

Navigasjonssystemet bor i en touchskjerm midt på dashbordet, og der finner du også mye smågodt. Det blir litt trykking for å koble mobilen til stereoanlegget, før det viser seg at det ligger en stripe med knapper rett nedenfor som ikke er av den mest oversiktlige sorten. Det er også noen ganske stilige vippebrytere rett foran knappene, og det er ikke uten videre enkelt å skjønne hva man skal trykke på.

Musikken strømmer lydig gjennom blåtann-koblingen og ut av anlegget. Dette er ikke noen luksusbil til nærmere millionen, men lydbildet er litt trangt, som om Kaizers har krabbet ned i et av oljefatene for å spille der.

Da er instrumentene foran førerposisjonen desto bedre. Peugeot omtaler det som et hologram, men det er to digitale display som står bak hverandre. Forskjellige grafiske godbiter bytter på å ligge i forkant og bakkant, og skal visstnok prioritere seg selv etter behov. Etter en nokså frisk utprøving av veigrepet på et humpete stykke landevei, spretter det frem en rød melding i displayet der det ganske enkelt står «Take care!».

IKKE RØR: De oransje ledningene var det visst best å ikke tafse for mye på. De er nok sikret på forskriftsmessig måte, men høyspenning skal en ha respekt for. (1 / 7)

Ikke flyvende teppe

Resten av interiøret er svært tiltalende, og den strukturerte overflaten som ligner karbonfiber bidrar til et eksklusivt inntrykk. Det ligger striper med LED-lys bak listverket, og om du klarer finne frem i menyene, går det an å sette stemningen i kabinen med forskjellige farger.

Rattet er lite, men føles godt å holde i, og styringen er svært presis. Sammen med den faste, men vel avdempede fjæringen føles bilen godt plantet på veien. Den fremstår mer som en tysk premiumbil enn det tradisjonelt franske flyvende teppet.

Støynivået er behagelig lavt, selv om hastigheten er overraskende høy. Setene er også gode, akkurat passe harde og med fin sidestøtte. Seteputen er litt i korteste laget, uten mulighet for å trekke frem lårstøtte slik enkelte tyske konkurrenter har. Med forsetene innstilt på to fullvoksne karer, blir det tydelig at bakre rad egner seg best for smårollinger. Bagasjerommet sluker lett to kofferter av flykabinstørrelse, med rom for et par bager, handleposer og kamerautstyr i tillegg.

Peugeot e-208 Motor Elektrisk HK/kW/Nm 136/100/260 Girkasse Auto ett-trinn 0-100 km/t 8,1 sek. Toppfart 150 km/t Vekt 1455 kg L/B/H 4.055/1.960/1.430 Rekkevidde 340 km WLTP CO2-utslipp 0 g/km Bagasjerom i liter 311 L Priser: Rimeligste modell 249.580,- Denne modellen 249.580,- Testbilen 249.580,- Pluss Tøft utseende, kler sterke farger Fint interiør, god å sitte i Ser ikke ut som en elbil, batterier stjeler ikke plass Minus Passer nok best for to eller småbarnsforeldre Av og til høres litt av trikkelyden, men det er svakt Seteputene har ikke forlengere for de med lange bein Design Skikkelig tøff å se på, mange løvehoder foran en del av konkurrentene. Førermiljø Innertier fra Peugeot. Her er det lett å trives. Kjøreegenskaper Veldig god fjæring, akkurat passe stivt, ligger godt nedpå og holder sporet i svinger. Ytelser Bra pådrag, nok til at det er spennende og ta en tur. Plass God plass til to foran, bak er det nok best med noen i junior-klassen. Mye for pengene Gir en god følelse, som om den egentlig koster mer. Score 8/10 Et fristende alternativ som er morsom å kjøre.

Peugeot e-208 er fortsatt en småbil, men den innvendige plassen har blitt prioritert bra. Alt i alt gir den et svært godt inntrykk. Den er rett og slett morsom og kjøre, og dette er nok en sånn bil en kan bli glad i, med batteri og det hele.

– Vi regner med å selge omtrent 1.500 Peugeot e-208 i året. Prisen vil starte på 249.580 kroner. Salget er i gang og bilen leveres til norske kunder fra januar, sier PR- og informasjonssjef i Peugeot Norge Stian Gihle.