Nissan Leaf e+ med større batteri

Vi antar at varmeapparatet vinterstid fyrer opp såpass at dugg og fuktighet forsvinner fra vinduene, men i småkaldt og vått høstvær var ikke automatfunksjonen i stand til å holde vinduene klare og klimabetjeningen måtte betjenes manuelt.

Mye utstyr

Det er også lett å ha forståelse for at biler skal lages lette og rimelige, men når hardplastfaktoren blir for høy, hjelper det lite med elementer i kunstskinn og alcantara.

Nå skal det legges til at utstyrsnivået generelt er godt ombord i en Tekna-versjon med alt fra ratt- og setevarme rund baut, til automatisk parkering og Bose steroanlegg. Et slags hengerfeste for sykkelstativ kan også være praktisk, men båten får du ikke med.

Bilen har dessuten en knotete berøringsskjerm med navigasjon og andre komfortfunksjoner, samt rattbetjening av noen få funksjoner i det særegne instrumentpanelet.

ENKEL: Førermiljøet preges av enkle løsninger og få justeringer av sittestillingen, som er trang for langbente. Foto: Håkon Sæbø

Særegent er også Nissans e-Pedal, hvor du kan velge mellom minimal eller voldsom regenerering ved bruk av gasspedalen. Blir du fortrolig med systemet og kjører passivt behøver du aldri å bruke bremsepedalen, bortsett fra at alle bør bruke den daglig og litt hardt for å unngå rust på bremsene.

Kjapp nok

Med batteriene plassert under kupeen og mellom hjulene er vektfordelingen i den relativt tunge bilen god. Den krenger derfor lite ved normal kjøring og tåler å presses litt, men den inspirerer ikke til aktiv kjøring. Selv om ytelsene fra den 214 hestekrefters motoren er mer enn gode nok til lyskryss, akselerasjonsfelt og andre oppgaver.

Styringen er elektrisk-hydraulisk og slik du er vant med fra små elektriske biler; lett og uten spesielt god styrefølelse.

Bagasjerommet på 420 liter holder til det meste og plassen er romslig for alle fem ombord.

Designmessig er det mange meninger om bilen, men de fleste er enige om at den er penere enn forgjengeren. Todelt farge med sort tak trekker opp, men en kantete front, sær hekk og en spesiell vinduslinje gjør at designprisene deles ut til andre.

GRØNN: Miljøargumentet er kanskje ikke det viktigste argumentet for de over 56.000 norske Leaf-kundene, men nullutslipp har sine fordeler. Foto: Håkon Sæbø

Selv om 56.000 nordmenn neppe tar feil, finnes det i dag elbiler med lengre rekkevidde til lavere pris enn Nissan Leaf e+. Kundemassen og erfaringene Nissan sitter igjen med etter 18 år er samtidig noe de vil ta med seg videre, selv om salgstallene fra 2015 og 2017 med henholdsvis 10.450 og 12.644 aldri blir slått.