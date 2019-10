25 millioner til mangfold innen kultur

Det opplyser kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) til NTB. Tiltakene skal stimulere til mangfold, integrering og likestilling i ulike prosjekter på kulturfeltet.

Fra før har idretten en ordning for integrering i idrettslag, og denne utgjør i dag 20 millioner kroner.

Etterlyst ordning

Ifølge statsråden har det frivillige kulturlivet etterlyst en tilsvarende ordning. Med den foreslåtte ordningen er hensikten å bidra til at alle barn – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon – får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

Budsjettlekkasje fra Kulturdepartementet I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren. Midlene er foreslått fordelt slik: * Norsk kulturråd: 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. * Kulturfondet: 2 millioner til videreføring av aspirantordningen. * Det Norske Teatret: 2,2 millioner til videreføring av Groruddalprosjektet på Rommen scene. * Dansens Hus: 1,4 millioner til formidlingsløft og satsing på nye publikumsgrupper. * Oslo-Filharmonien: 500.000 kroner til formidlingsarbeid rettet mot barn og unge. * Teater Innlandet: 1,5 millioner til turné og styrking av scenekunstfeltet i regionen. * Nordic Black Theatre: 600.000 kroner til videreutvikling av mangfoldsprosjektet «Slipp Botsen fri». Prosjektet handler om å revitalisere området ved det nedlagte fengselet på Grønland. * Balansekunst: 2,3 millioner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv. * Dissimilis: 1,1 millioner til å videreutvikle kultur- og aktivitetstilbudet. * IKT Norge: 500.000 kroner til drift og videreutvikling av teknologiarrangementet Girl Tech Fest, som skal stimulere jenter til å studere datateknologi og realfag etter fullført videregående skole. * Norges Sjakkforbund: 1 million i tilskudd til prosjektet Sjakk og samfunn. Prosjektet skal fremme sjakk for nye grupper gjennom samarbeid med eksempelvis kriminalomsorgen, eldreomsorgen og asylmottakene. * Talent Norge: 1,5 millioner til kvinnesatsingen i regi av Talent Norge. Satsingen har som mål å motvirke strukturer i samfunnet som opprettholder skeivfordeling som påvirker kvinners utsikter til å drive med kunstnerlig virksomhet. * Stiklestad Nasjonale Kultursenter: 1,7 millioner til konseptet Talerstolen Stiklestad, og til styrking av arbeidet med mangfold og integrering. * Oslo Museum: 1 million til Oslo museums mangfoldsarbeid. * Nord-Troms Museum: 300.000 kroner til utvidelse av tilbudet integrering og inkludering. * Teater Manu: 1 million til blant annet kulturtilbud etter skoletid for døve barn og unge. * TV Bra: 1,5 millioner til å drifte den landsdekkende TV-kanalen for og med utviklingshemmede. NTB/Kulturdepartementet

– Både idretten, frivilligheten og kulturlivet er viktige arenaer for inkludering og integrering, og her gjøres det en svært god jobb med å inkludere og integrere flere inn i fellesskapet. Det gleder meg stort at kulturlivet ønsker å trappe opp innsatsen for økt inkludering og integrering, sier Grande i en kommentar til NTB.

– Vi skal ha et kulturliv og et samfunn som har rom for alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, etnisitet, nasjonalitet eller alder, fortsetter hun.

Søknadsbasert

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge – vil nå få i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet.

Norsk kulturråd får i budsjettforslaget 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

– Kunst og kultur gir viktige bidrag til et levende demokrati der alle er frie til å ytre seg og der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt. Vi skaper trygge og tolerante samfunn ved å bygge mangfoldige fellesskap der flere kjenner seg hjemme, sier Grande.