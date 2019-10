Rødt foreslår vindkraftpause

Tirsdag settes sluttstrek for den offentlige høringen om NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Saken har skapt enormt engasjement, og mer enn 2.600 høringssvar er kommet inn til Olje- og energidepartementet. Ikke overraskende er langt de fleste som har uttalt seg, negative til utbygging av vindkraft i sine nærområder.

Vil ha pause

Rødts partileder Bjørnar Moxnes mener tida er inne for å trekke i nødbremsen.

Under trontaledebatten denne uka vil han derfor fremme et forslag om å stille pågående utbygginger i bero i påvente av politisk behandling av den nasjonale rammeplanen.

– Så langt har vindkraftverk fått konsesjon uten at man ser de totale inngrepene i sammenheng. Det fører til at sårbar natur bygges ned bit for bit. Dette er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, sier Moxnes.

En slik pause vil ifølge Rødt berøre i alt 24 anlegg som har fått konsesjon, men der utbyggingen ikke har startet ennå. I tillegg mener partiet at arbeidet bør stilles i bero ved anlegg der utbyggingen allerede har startet.

Kommuner sier nei

Fire av de 13 områdene som NVE har utpekt som godt egne for vindkraftutbygging i Norge, ligger i Vestland fylke.

En gjennomgang Bergens Tidende har gjort av høringssvarene som er kommet inn, viser at de 16 berørte kommunene alle sier nei til utbygging.

En gjennomgang i Fædrelandsvennen viste mandag at situasjonen er den samme i Agder.

NVE mener 23 prosent av Sørlandets areal egner seg til vindkraftutbygging.

Frykter alvorlige konsekvenser

Naturvernforbundet leverte sitt høringssvar tirsdag. Organisasjonen frykter rasering av natur- og friluftsområder hvis NVEs forslag til rammeplan går igjennom.

– Vi frykter alvorlige konsekvenser for natur, artsmangfold, friluftsliv og naturbaserte næringer, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Hun krever også en evaluering av eksisterende vindkraftverk før det gis flere konsesjoner.

