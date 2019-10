Det London-baserte Fintech-selskapet Revolut opplever kjempevekst

Tradingtjenesten lar brukere kjøpe og selge populære amerikanske aksjer som Apple og Beyond Meat, og det med kun et tastetrykk. Plattformen skal engasjere “millennials” som tidligere har hatt en tendens til å sky aksjeinvesteringer. Revolut’s plattform tilrettelegger også for at brukerne kan kjøpe deler av aksjer, og minimumsbeløpet er satt til en amerikansk dollar.

Mer enn tredoblet inntektene

Inntektene for 2018 beløp seg til 58,2 millioner britiske pund (652 millioner kroner), mot 12,8 millioner britiske pund (143 millioner kroner). Det utgjør en økning på småpene 350 prosent. Til tross for økning i topplinjen legger lønnsomhet vente på seg. Totalt tap i 2018 beløp seg til 32,8 millioner pund (367 millioner kroner), av årsaker peker selskapet på at de enn så lenge forblir et vekstselskap, hvilket medfører store investeringer i videre vekst.

Store ambisjoner

Selskapet estimerer at inntektene for 2019 vil være tre ganger større enn i 2018, isåfall vil Revolut generere inntekter på nesten to milliarder kroner. Veksten vil hovedsakelig forårsakes av en økende kundemasse, produktlanseringer og forbedringer av eksisterende tilbud. Videre har selskapet en kundebase på mer en syv millioner per i dag, over 800.000 kom til i løpet av August og September.

