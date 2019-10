Enighet mellom Bane Nor og Skanska i strid om Vestfoldbanen

– Bane Nor er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med en av Norges største entreprenører om denne vanskelige saken, sier fungerende utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor.

I 2013 inngikk partene en kontrakt til en verdi av over 1,3 milliarder kroner for bygningsarbeid på Vestfoldbanen. I 2016 ble arbeidene ferdigstilt, og de ble overtatt av Bane Nor. I mai samme år stevnet imidlertid Skanska Bane Nor for 159,5 millioner kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter. Tema for tvistesaken gjaldt kompensasjon for plunder og heft-krav, og Bane Nor ble dømt til å betale Skanska 43,7 millioner kroner i en dom fra 2018. Begge parter anket dommen.

– Vi er veldig glade for at dette nå har latt seg løse utenfor domstolene. Dette bidrar til å legge grunnlaget for en positiv relasjon i kommende prosjekter, sier Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska.

Saken var berammet over seks uker for Agder lagmannsrett den 8. oktober 2019.

Byggearbeidet som det strides om, gjelder dobbeltsporet mellom Farriseidet og Solum, som er en del av strekningen mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen.