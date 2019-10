Morgenbladets redaktør Anna B. Jenssen går av etter lang tids konflikt

Dette opplyser hun i en pressemelding mandag, skriver Medier24.

«Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv», heter det blant annet i pressemeldingen.

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

Det er ikke kjent hvem som tar over for Jenssen ennå. Midlertidig ansvarlig redaktør og administrerende direktør vil konstitueres innen kort tid.

Jessen er sykemeldt og vil ikke kommentere saken ytterligere. Hun skal fortsette i NHST-konsernet, men tar ett års permisjon fra 22. oktober 2019, ifølge Medier24. Det er ikke klart hva slags rolle hun skal jobbe i da.

De ansatte skal ha fått beskjed om avgangen på et allmøte mandag ettermiddag,

– Vi er lettet over å få en avgjørelse på den vanskelige situasjonen vi har hatt i det siste, sier klubbleder Jo T. Gaare til Medier24.

