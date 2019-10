VBK Nordic AS og Emergency Norway AS tildeles hver sin kontrakt, henholdsvis med bilene Mercedes-Benz Sprinter 419/37 KA og VW-Crafter 4 Motion 1-båre, opplyser Sykehusinnkjøp.

Tilbudene ble vurdert etter pris, brukervennlighet og tekniske krav.

Begge disse bilene er over 3,5 tonn. Det ble også utlyst konkurranse av ambulansebiler under 3,5 tonn, men denne er avlyst fordi det kun var én tilbyder som ga tilbud her. Dermed skal det innledes forhandlinger med denne tilbyderen.