Frankrike innfører aldersgrense på elsparkesykler

Nyvinningen er blitt et vanlig syn i den franske hovedstaden og er blitt en hodepine for myndighetene. De forsøker nå å øke trafikksikkerheten for doningene i trange, travle bygater.

De nye reglene innebærer en begrensning av farten på både elsparkesykler, hoverboards, ståhjulinger og andre fartøy med elektrisk framdrift til 25 kilometer i timen. Sjåførene må være minst tolv år gamle, opplyser juniorminister Jean-Baptiste Djebbari i samferdselsdepartementet.

Kjøring på fortauene blir forbudt, med mindre byene gir særskilt tillatelse i enkelte områder. Da skal de kun kjøre i ganghastighet.

Og å kjøre rundt to og to og ta selfies på turistvis blir også forbudt. Hvert kjøretøy skal bare ha en sjåfør, og mobilbruk er ikke tillatt.

De fleste nye reglene trer i kraft allerede lørdag. Unntaket er de som krever tekniske endringer, som fartsbegrensningen, som blir innført fra 1. juli 2020.